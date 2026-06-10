Студента из Нижневартовска задержали за активацию сим-карт для мошенников

Полиция изъяла 68 сим-карт у подозреваемого в дропперстве студента из ХМАО Студента из Нижневартовска задержали за активацию сим-карт для мошенников

Москва10 июн Вести.Студента из Нижневартовска задержали за дропперство и активацию сим-карт для мошенников. Об этом МВД России сообщает в MAX.

По данным ведомства, 18-летний парень, учащийся в местном вузе, покупал сим-карты, активировал их и передавал заказчикам коды, поступавшие на привязанные номера телефонов. Студенту за это платили, а полученные данные злоумышленники использовали для регистрации аккаунтов на сайтах и в мессенджерах. С этих аккаунтов они и совершали мошеннические действия.

Действуя таким образом, студент активировал для своих нанимателей 52 сим-карты, а при помощи 17 из них в дальнейшем были совершены мошенничества в отношении жителей различных регионов нашей страны говорится в сообщении ведомства

Парень также давал заказчикам реквизиты своих банковских карт и переводил поступавшие деньги на другие счета, то есть был посредником в незаконных финансовых операциях.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства в Нижневартовске. Из квартиры они изъяли 17 мобильных телефонов, ноутбук, планшет и 68 неактивированных сим-карт различных операторов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 274.5 УК РФ. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.