На Сахалине подросток помог мошенникам похитить более 10 миллионов рублей На Сахалине подросток использовал SIM-бокс для пропуска трафика мошенников

Москва8 июн Вести.На Сахалине подростка обвинили в преступлении в сфере компьютерной информации. Об этом пишет СК РФ в MAX.

По данным ведомства, 16-летний парень из Хабаровска вступил в состав преступной группы, которая занималась мошенничеством. 12 мая 2026 года он приехал в Южно-Сахалинск и до 25 мая, находясь в арендованной квартире, с помощью SIM-бокса (GSM-шлюза), ноутбука и роутера подменял телефонные номера и обеспечивал передачу звонков, сообщений и интернет-трафика. Он также установил устройства для одновременного использования большого количества SIM-карт различных операторов.

Следствие установило шесть эпизодов мошенничества, совершенных с помощью подростка.

В результате противоправных действий несовершеннолетнего нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей говорится в сообщении

Парня заключили под стражу. Устанавливаются остальные участники преступной группы.