Москва13 июлВести.Шестнадцатилетний житель Южно-Сахалинска обвиняется в краже с причинением крупного ущерба, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел 8 марта в одной из квартир жилого дома по улице Пуркаева.
Фигурант похитил золотые украшения и денежные средства на общую сумму более 390 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей крупный материальный ущерботметили в пресс-службе
Ведется следствие.