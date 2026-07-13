Подросток из Южно-Сахалинска обвиняется в квартирной краже на 390 тысяч рублей

В Южно-Сахалинске подросток обокрал квартиру на 390 тысяч рублей Подросток из Южно-Сахалинска обвиняется в квартирной краже на 390 тысяч рублей

Москва13 июл Вести.Шестнадцатилетний житель Южно-Сахалинска обвиняется в краже с причинением крупного ущерба, сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 8 марта в одной из квартир жилого дома по улице Пуркаева.

Фигурант похитил золотые украшения и денежные средства на общую сумму более 390 тысяч рублей, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб отметили в пресс-службе

Ведется следствие.