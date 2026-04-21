Москва21 апрВести.В Москве правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в краже сейфа, внутри которого находилось почти 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.
Преступление произошло в районе Ховрино. Предполагаемый злоумышленник – 19-летний студент, он может быть пособником телефонных мошенников. В чужую квартиру он проник после того, как с дочерью хозяйки недвижимости связались неизвестные.
Под предлогом декларирования денежных средств, используя видеосвязь, они убедили несовершеннолетнюю показать квартиру. Затем школьница передала прибывшему молодому человеку ключи от жилища, из которого впоследствии был похищен сейф с 5,7 миллионами рублейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские устанавливают детали случившегося.