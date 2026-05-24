Петербуржец задержал подростка, который вскрывал сейф у него дома В Петербурге задержали подростка, вскрывшего сейф в чужой квартире

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как попытался вскрыть сейф с деньгами в чужой квартире по заданию телефонных аферистов и был застигнут хозяином жилья. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, ночью 23 мая в дежурную часть позвонил 50-летний мужчина, проживающий на проспекте Науки, и рассказал, что застал в своей квартире неизвестного, который вскрыл сейф. Юного злоумышленника он удерживал до приезда полицейских.

Несовершеннолетний рассказал сотрудникам, что действовал по указанию неизвестных, которые под предлогом не привлечения к уголовной ответственности его и его родителей приказали приехать по указанному адресу вскрыть сейф, похитить откуда 2 597 200 рублей и передать их неизвестной женщине говорится в сообщении

Когда подросток вернулся обратно в квартиру, чтобы открыть внутреннюю ячейку сейфа, то был задержан хозяином.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сейчас полиция устанавливает других участников преступной схемы.