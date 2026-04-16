Аферисты вынесли из квартиры в Хамовниках деньги и документы на 1 миллион рублей

Москва16 апр Вести.В Москве 47-летний местный житель и его дочь стали жертвами сложной мошеннической схемы. Девушке сначала позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из sms, а затем – от имени полиции, убедив провести обыск по видеосвязи. Об этом сообщило столичное ГУ МВД РФ в мессенджере MAX.

Злоумышленники, обнаружив в квартире сейф, отправили к жертве курьера. Под предлогом опасного ультрафиолетового излучения при вскрытии он убедил девушку выйти на улицу, а сам в это время открыл хранилище и вынес монеты, наличные деньги и документы – более 1 миллиона рублей.

Парень назвал кодовое слово, попросил девушку выйти на улицу под предлогом вредного УФ-излучения при вскрытии, а сам спокойно вскрыл сейф и унес монеты, документы и наличность — более 1 млн руб

Полицейские задержали подозреваемого, уроженца Ярославля, на улице Усачева. Он признался, что нашел "подработку" в интернете: его задача заключалась во вскрытии сейфов и передаче содержимого организаторам преступления. При этом он получал свой процент. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему грозит до 10 лет лишения свободы в колонии.