Москва16 апрВести.В Москве 47-летний местный житель и его дочь стали жертвами сложной мошеннической схемы. Девушке сначала позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из sms, а затем – от имени полиции, убедив провести обыск по видеосвязи. Об этом сообщило столичное ГУ МВД РФ в мессенджере MAX.
Злоумышленники, обнаружив в квартире сейф, отправили к жертве курьера. Под предлогом опасного ультрафиолетового излучения при вскрытии он убедил девушку выйти на улицу, а сам в это время открыл хранилище и вынес монеты, наличные деньги и документы – более 1 миллиона рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, уроженца Ярославля, на улице Усачева. Он признался, что нашел "подработку" в интернете: его задача заключалась во вскрытии сейфов и передаче содержимого организаторам преступления. При этом он получал свой процент. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), ему грозит до 10 лет лишения свободы в колонии.