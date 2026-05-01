Юная жительница Челябинской области отдала мошенникам сейф с деньгами родителей В Челябинской области девочка отдала мошенникам домашний сейф с 1,6 млн рублей

Москва1 мая Вести.Девочка из Сосновского округа Челябинской области, ставшая жертвой мошенников, передала аферистам домашний сейф, в котором было около 1,6 миллиона рублей. В полицию обратился отец пострадавшей, сообщает региональный главк МВД России.

Мужчина рассказал, что дочери позвонил человек, представившийся курьером одного из маркетплейсов, и попросил назвать код из sms якобы для подтверждения заказа. После этого ее учетная запись Госуслугах была взломана.

Далее девочке позвонил человек, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что через ее личный кабинет была оформлена доверенность на гражданина недружественной страны для получения денег. Чтобы доказать ее непричастность, лжесиловик потребовал от потерпевшей показать обстановку в доме с помощью мобильного телефона. Затем аферисты велели передать хранящиеся дома деньги для "дальнейшей проверки". В доме оказался только небольшой сейф, где хранились порядка 1,6 миллиона рублей – деньги родителей.

Злоумышленники вынудили девочку вынести металлический ящик на улицу втайне от взрослых, чтобы его смог забрать "сотрудник силовой структуры" отмечается в публикации ГУ МВД России по Челябинской области в Telegram-канале

В отделе полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.