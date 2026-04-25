Москва25 апр Вести.В Балашихе полиция задержала курьера телефонных мошенников, жертвой которых стала 14-летняя девочка. Подозреваемым оказался 18-летний житель г.о. Щелково, сообщает канал MAX подмосковной полиции.

По предварительным данным, мошенники выбрали традиционную схему обмана. Сначала девочке позвонила якобы сотрудница Госуслуг и сообщила о взломе личного кабинета. После передачи кода из СМС подростку рассказали, что мошенники завладели личными данными и могут начать финансировать ВСУ от имени ее родителей. В итоге испуганная девочка передала "специалисту" сейф с деньгами для "декларирования" содержимого.

Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

После задержания курьер мошенников рассказал, что тоже стал жертвой аферистов и по их заданию вскрыл сейф, после чего перевел деньги на банковский счет кураторов.

Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу. Продолжаются следственные мероприятия.