В Тушино задержали курьера мошенников, обманувших 13-летнюю девочку на 4 млн В Тушино задержали забравшего 4 млн рублей у 13-летней девочки курьера аферистов

Москва12 июл Вести.В Тушино задержали курьера мошенников, которые обманули 13-летнюю девочку на 4 млн рублей. Об этом сообщает управление МВД России по Москве в MAX.

Отмечается, что ребенка развели по классической схеме: позвонили под предлогом ремонта домофонов, заявили о взломе Госуслуг, устроили "обыск" по видеосвязи. Под давлением девочка передала курьеру на Сходненской улице наличные, валюту и украшения.

Общий ущерб — 4 млн рублей. Задержан 28-летний москвич (деньги пытался перевести в криптовалюту) говорится в сообщении МВД

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция ищет остальных участников преступной группы. Ювелирные изделия изъяты, их вернут владельцам.

Ранее в МВД России предупредили, что правоохранительные органы никогда не проводят обыски по видеосвязи. Если вашу квартиру хотят "обыскать" по видео – это мошенники. В ведомстве посоветовали сразу обрывать с ними связь и обращаться в полицию.