В Москве задержали курьера мошенников, похитивших почти 5 млн рублей Мошенники выманили у подростка 4,8 млн - задержан курьер

Москва16 июн Вести.Столичные полицейские задержали 19-летнего парня, который работал курьером у мошенников. Об этом сообщает официальный канал московской полиции в мессенджере МАХ.

Злоумышленники звонили людям и представлялись сотрудниками госорганов или полиции. Таким образом им удалось обмануть 17‑летнего подростка, которого они убедили, что семейные деньги нужно срочно "задекларировать". Молодой человек испугался и отдал курьеру 4,8 миллиона рублей наличными.

Получив деньги, задержанный конвертировал их в криптовалюту и перевёл своим кураторам уточняется в сообщении

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Южное Бутово установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний москвич. Сейчас он задержан, против него завели уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.