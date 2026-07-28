В Москве задержали курьера мошенников, обманувших жертву на 11 млн рублей Задержан курьер, пытавшийся забрать деньги у жертвы мошенников

Москва28 июл Вести.В столичном районе Измайлово полицейские задержали 29‑летнего курьера телефонных аферистов, который приехал забрать у жертвы деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Злоумышленники позвонили молодому человеку, представились сотрудниками, которые проверяют домофон, и попросили назвать код из СМС. Потом они стали угрожать, что родителей мужчины привлекут к уголовной ответственности, якобы за финансирование противоправной деятельности. Позже мошенники приехали к потерпевшему домой под предлогом декларирования денег. Они вскрыли сейф с помощью болгарки и забрали сбережения родителей. Но на этом не остановились: убедили мужчину продать автомобиль, а вырученные деньги передать курьеру. Общая сумма хищений составила 11 миллионов рублей.

Задержанный курьер взял у пострадавшего деньги от продажи машины и перевел их соучастникам на криптокошелек.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде личного поручительства говорится в сообщении

Сейчас полиция ищет остальных участников преступной схемы.