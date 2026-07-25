Москва25 июлВести.Московский пенсионер стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму денег, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
Злоумышленники сообщили 75-летнему мужчине, что от его имени был совершен перевод денежных средств на финансирование преступной деятельности. При этом преступники использовали технологию подмены изображения.
Пенсионера предупредили об ответственности за разглашение сведений и склонили к сотрудничеству с лжесотрудниками правоохранительных органов и органа финансового контроля.
Он снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам, получая в мессенджере "документы о приеме денежных средств"говорится в публикации ведомства в MAX
Общение с "силовиками" длилось около месяца. В какой-то момент аферисты снова связались с пенсионером по видеосвязи. Им удалось убедить жертву продать автомобиль. Мужчину заверили, что сделку отменят через несколько дней и право собственности перейдет обратно к пожилому москвичу.
Деньги за сделку потерпевший отдал очередному курьеру. Когда пенсионер обнаружил, что никаких изменений в статусе проданного автомобиля не произошло, он понял, что его обманули.
По данным прокуратуры, общий ущерб от действий мошенников превысил 26,6 млн рублей.