В Москве пенсионер поверил мошенникам и за месяц отдал им 26 млн рублей Московский пенсионер отдал мошенникам 26 млн после общения по видеосвязи

Москва25 июл Вести.Московский пенсионер стал жертвой мошенников и отдал им крупную сумму денег, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Злоумышленники сообщили 75-летнему мужчине, что от его имени был совершен перевод денежных средств на финансирование преступной деятельности. При этом преступники использовали технологию подмены изображения.

Пенсионера предупредили об ответственности за разглашение сведений и склонили к сотрудничеству с лжесотрудниками правоохранительных органов и органа финансового контроля.

Он снимал со счетов различные суммы, дома пересчитывал деньги перед монитором компьютера, а затем передавал приезжавшим к нему курьерам, получая в мессенджере "документы о приеме денежных средств" говорится в публикации ведомства в MAX

Общение с "силовиками" длилось около месяца. В какой-то момент аферисты снова связались с пенсионером по видеосвязи. Им удалось убедить жертву продать автомобиль. Мужчину заверили, что сделку отменят через несколько дней и право собственности перейдет обратно к пожилому москвичу.

Деньги за сделку потерпевший отдал очередному курьеру. Когда пенсионер обнаружил, что никаких изменений в статусе проданного автомобиля не произошло, он понял, что его обманули.

По данным прокуратуры, общий ущерб от действий мошенников превысил 26,6 млн рублей.