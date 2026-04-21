Мошенники обманули двоих москвичей почти на 300 млн рублей В Москве двое пенсионеров отдали мошенникам более 298 млн рублей

Москва21 апр Вести.В Москве жертвой мошенников стали пенсионер и его сожительница. Как передает столичная прокуратура в MAX, они лишились более 298 млн рублей.

По данным следствия, в одном из мессенджеров 76-летнему мужчине пришла ссылка для решения "вопроса электроснабжения". Перейдя по ней, пенсионер получил известие о взломе личного кабинета на Госуслугах и по указанному номеру связался с "компетентными органами".

Далее аферистам удалось убедить мужчину и его сожительницу снять все имеющиеся сбережения со счетов и передать их для размещения на "безопасном счете". В результате мужчина в течение месяца снимал со счетов наличные, покупал золото и передавал курьерам.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 298 млн рублей говорится в сообщении

Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению мошенничества.