У пенсионерки выманили 20,8 млн рублей из-за "утечки персональных данных"

Москва23 мая Вести.Телефонные мошенники выманили более 20,8 млн рублей у 76-летней пенсионерки из Москвы из-за "утечки персональных данных". Об этом сообщила столичная прокуратура.

Пострадавшей поступило сообщение о том, что ее учетная запись на портале Госуслуг взломана и происходит выгрузка персональных данных. При этом в смс был указан номер службы технической поддержки, по которому женщина позвонила.

Аферисты, представлявшиеся сотрудниками различных правоохранительных органов, сначала сообщили пенсионерке, что от ее имени подготовлена электронная доверенность, с помощью которой возможно получение кредитов, распоряжение недвижимостью и счетами. Затем сказали женщине, что с ее счетов уже начались переводы денег, запугав возможным привлечением к уголовной ответственности за финансирование преступной деятельности и убедив в обязанности передать все имеющиеся сбережения на "безопасный счет" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Поверив мошенникам, жительница Москвы забрала из банковской ячейки, а также сняла в банкоматах свои накопления и передала их "по кодовому слову" курьерам.

Общий ущерб превысил 20,8 млн рублей.

Установление всех обстоятельств хищения на контроле в Нагатинской межрайонной прокуратуре.