Мошенники похитили 39,7 млн рублей у московской пенсионерки и ее дочери

Телефонные мошенники похитили 39,7 млн рублей у 80-летней москвички и ее дочери Мошенники похитили 39,7 млн рублей у московской пенсионерки и ее дочери

Москва26 апр Вести.Телефонные мошенники похитили более 39,7 млн рублей у 80-летней москвички и ее взрослой дочери. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Как установлено, пенсионерке позвонил якобы сотрудник "Госуслуг" и сообщил об утечке ее данных, а также оформлении доверенности от ее имени. "Для пресечения противоправных действий" от жертвы потребовали выполнять дальнейшие указания сотрудников финансового органа, снять все сбережения и передать их для проверки, предварительно сфотографировав.

Не остановило мошенников даже присутствие взрослой дочери женщины, лжефинсисты попросили пенсионерку передать трубку дочери и продолжили обманывать обеих. Выполняя указания мошенников, пенсионерка снимала частями со своих счетов деньги, фотографировала их, упаковывала и отдавала дочери, которая передавала деньги курьерам, называя им якобы номер обращения в финансовый орган говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Получив от пенсионерки все ее сбережения, аферисты убедили ее дочь закрыть все вклады и передать деньги на временный счет. Позднее она также отдала курьерам все свои сбережения. Ко всему прочему, поверив в то, что некие лица выставили на продажу ее автомобиль, она самостоятельно его продала и передала вырученные деньги на "безопасный счет".

Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к указанному преступлению.