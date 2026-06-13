Мошенники развели москвичку на 26 млн через SMS об "угрозе личным данным" Москвичка отдала мошенникам 26 млн рублей после SMS об "угрозе личным данным"

Москва13 июн Вести.Мошенники похитили у москвички 26 млн рублей, отправив ей SMS об "угрозе личным данным". Об этом столичная прокуратура сообщила в MAX.

По данным ведомства, SMS-сообщение стало началом схемы. Женщине написали, что ее личные данные находятся под угрозой, и указали номер телефона, по которому нужно позвонить. Она сразу позвонила, и собеседница представилась специалистом федерального казначейства.

Мошенница заявила, что женщине нужно создать новый счет и внести на него все денежные средства. В случае неподчинения требованиям к москвичке якобы должна была приехать опергруппа с детектором лжи и провести обыск, а затем изъять имущество.

После этого жертва начала выполнять все требования. Она по видеозвонку показала наличные, а затем передала их курьеру, назвав кодовое слово. После этого женщина купила золотые монеты и золотые слитки и также передала их курьерам.

Именно таким способом аферисты втянули 65-летнюю москвичку в свою мошенническую схему и похитили у нее 26 млн рублей, доставшиеся ей по наследству говорится в сообщении ведомства

В прокуратуре напомнили, что сотрудники првавоохранительных органов никогда не проводят обыски дистанционно и тем более не требуют передавать деньги курьерам. Аферисты могут использовать разные выражения, такие как "декларирование, внесение на безопасный счет, проверка подлинности, сохранение от хищения", но все это – обман. Услышав такие слова, нужно немедленно класть трубку.