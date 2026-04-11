В Москве у пенсионера выманили 30,7 млн рублей под предлогом замены счетчика

Москва11 апр Вести.В Москве мошенники выманили у 65-летнего пенсионера 30,7 млн рублей, начав преступную схему с смс о замене счетчика. Об этом сообщила столичная прокуратура.

После звонка представителя компании по замене счетчиков мужчина договорился о дате визита специалиста и назвал поступивший в смс код. Однако, осознав ошибку, он тут же прервал разговор. После чего сразу начали поступать сообщения якобы о взломе его кабинета в госуслугах и номером телефона для обратной связи.

Пострадавший позвонил по направленному аферистами номеру из смс, ему ответила якобы сотрудница Роскомнадзора, которая сообщила, что от его имени оформлена доверенность на распоряжение денежными средствами и имуществом говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Затем мошенница сообщила о проведении у пенсионера обыска для поиска незадеклариванных денежных средств. По указанию звонившей мужчина вышел из дома и сел в машину. После этого с ним связывались лжесиловики и сотрудники госорганов, по указанию которых пострадавший записал голосовое обязательство о неразглашении, купил новый мобильный телефон и сим-карту, куда установил приложения для общения по видеосвязи.

Поддавшись влиянию аферистов, пенсионер начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам, называя кодовое слово и получая от них якобы финансовые документы.

За 7 встреч пострадавший передал более 30,7 млн рублей. Когда звонившие перестали выходить [на связь], пенсионер понял, что его обманули добавили в прокуратуре

Расследование продолжается.