Москва2 маяВести.Московский пенсионер лишился в общей сложности 71 млн рублей, действуя под контролем мошенников, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.
На удочку аферистов 76-летний мужчина попал после того, как в одном из мессенджеров его пригласили в якобы группу соседей по дому.
Злоумышленники активно "обрабатывали" пожилого человека, которому сначала поступило уведомление о предстоящей замене домофона, и он отправил по указанному номеру сообщение с реквизитами заявки, как он полагал.
Затем его напугали тем, что имущество будет распродано, потом подключились якобы сотрудники правоохранительных органов, убедившие пенсионера срочно снимать со счетов деньги и передавать их для размещения на специальном счете, поскольку в его отношении действуют мошенники.
Находясь полностью под контролем аферистов, пострадавший снимал со счетов в различных банках свои сбережения. … По указанию телефонного куратора мужчина продал два автомобиляговорится в публикации
Все средства, в том числе от продажи иномарок, он передал курьерам. Общая сумма ущерба превысила 71 млн рублей, информирует прокуратура Москвы.
Установление причастных к совершению мошеннических действий находится на контроле надзорного ведомства.
Гражданам напоминают о необходимости проверять любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись, и никогда не сообщать коды из смс.