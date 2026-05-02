В Москве пенсионер продал две машины и отдал мошенникам 71 млн рублей

Московский пенсионер зашел в фейковый чат соседей и лишился 71 млн рублей В Москве пенсионер продал две машины и отдал мошенникам 71 млн рублей

Москва2 мая Вести.Московский пенсионер лишился в общей сложности 71 млн рублей, действуя под контролем мошенников, сообщает столичная прокуратура в мессенджере MAX.

На удочку аферистов 76-летний мужчина попал после того, как в одном из мессенджеров его пригласили в якобы группу соседей по дому.

Злоумышленники активно "обрабатывали" пожилого человека, которому сначала поступило уведомление о предстоящей замене домофона, и он отправил по указанному номеру сообщение с реквизитами заявки, как он полагал.

Затем его напугали тем, что имущество будет распродано, потом подключились якобы сотрудники правоохранительных органов, убедившие пенсионера срочно снимать со счетов деньги и передавать их для размещения на специальном счете, поскольку в его отношении действуют мошенники.

Находясь полностью под контролем аферистов, пострадавший снимал со счетов в различных банках свои сбережения. … По указанию телефонного куратора мужчина продал два автомобиля говорится в публикации

Все средства, в том числе от продажи иномарок, он передал курьерам. Общая сумма ущерба превысила 71 млн рублей, информирует прокуратура Москвы.

Установление причастных к совершению мошеннических действий находится на контроле надзорного ведомства.

Гражданам напоминают о необходимости проверять любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись, и никогда не сообщать коды из смс.