Лжесиловики выманили у московского пенсионера 31 млн рублей за полгода

Московский пенсионер лишился 31 млн рублей за полгода общения с лжесиловиками Лжесиловики выманили у московского пенсионера 31 млн рублей за полгода

Москва27 июн Вести.Больше 31 млн рублей были похищены у 89-летнего пенсионера за полгода общения с лжесиловиками, сообщает прокуратура Москвы.

Пенсионер поверил выдававшему себя за сотрудника правоохранительного органа неизвестному, который действовал по уже известной схеме.

Сначала он сообщил пожилому человеку о якобы переводе денег преступнику и возбуждении в отношении потенциальной жертвы "уголовного дела", а затем убедил в необходимости оказания содействия в расследовании.

Пенсионер, введенный в заблуждение, согласился сотрудничать. Аферисты при этом взяли с него обязательство о неразглашении.

По указанию звонивших мужчина начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам.

В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей говорится в сообщении столичной прокуратуры в MAX

Мошенники уверяли пенсионера, что все деньги будут возвращены после завершения расследования. Лишь когда пострадавший не смог дозвониться до своего "куратора", он понял, что был обманут.