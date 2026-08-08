В Москве мошенники похитили у пенсионера 18 млн, чтобы "спасти" его сбережения Мошенники похитили у пенсионера из Москвы 18 млн рублей

Москва8 авг Вести.В Москве телефонные мошенники похитили у 79-летнего пенсионера 18 миллионов рублей под предлогом "спасения" его сбережений. Об этом сообщили в прокуратуре столицы в мессенджере MAX.

Началось все с того, что мужчина перешел по неизвестной ссылке. После этого ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы по борьбе с мошенниками.

Девушка переключила пенсионера на "специалиста финансового органа". Ему мужчина рассказал о своих счетах в банках и накоплениях.

Лжефинансист убедил мужчину в опасности хранения денег в банке. По указанию звонивших напуганный пенсионер установил телефонное приложение, якобы для безопасного общения, снял все накопления, полагая, что спасает свои деньги и передает их на "безопасный счет" в финансовый орган отмечается в сообщении

В течение трех недель пенсионер частями привозил деньги в разные квартиры, по указаниям мошенников. В некоторых случаях он оставлял деньги в духовке. Так, он передал злоумышленникам 18 миллионов рублей.

Установление лиц мошенников на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.