В Москве мошенники выманили у пенсионеров более 27 млн рублей

Супружеская пара пенсионеров передала мошенникам более 27 млн рублей В Москве мошенники выманили у пенсионеров более 27 млн рублей

Москва11 июл Вести.В Москве супружеская пара пенсионеров под влиянием мошенников лишилась 27,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в мессенджере MAX.

Все началась с того, что пенсионерка получила сообщение на телефон о якобы входе в ее аккаунт на портале "Госуслуги". В сообщении также был прописан номер для связи, по которому москвичка сразу перезвонила.

Женщину переключили на якобы сотрудника финансового органа, который сообщил ей, что от ее имени оформлена доверенность на перевод денег за границу. Оба супруга поверили собеседнику.

Не давая супругам опомниться, злоумышленники убедили их в необходимости "проверки" денежных средств, находящихся дома и на счетах в банках, путем передачи их для размещения на "специальном счете" отмечается в сообщении

В течение 10 дней пенсионеры под контролем злоумышленников собрали все сбережения, которые сами же продемонстрировали по видеосвязи, а также сняли деньги со счетов и через курьеров передали их мошенникам.

Аферисты для убедительности даже передали паре запечатанную коробку, в которой якобы находились деньги в новых купюрах. Их, по словам звонившего, нужно было хранить в домашнем сейфе, не вскрывая вакуумную упаковку, поскольку это приведет к "распылению краски".

Установление причастных к преступлению лиц находится на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.