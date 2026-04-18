В Москве пенсионерка отдала аферистам 6,2 млн рублей и драгоценности

Москва18 апр Вести.В Москве 76-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись более 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в мессенджере MAX.

По данным следствия, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, представившаяся соседкой, и попросила запомнить код якобы для собрания жильцов дома.

Затем в дело вступили лжесотрудники киберполиции. Они заявили, что женщина общалась с мошенницей, запугали пенсионерку обыском, выведали о сбережениях и сообщили о необходимости их "задекларировать".

Женщина упаковала деньги, драгоценности и старинные монеты в пакет, после чего передала курьеру. Когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана.

Ущерб превышает 6,2 млн. рублей говорится в публикации надзорного ведомства

Расследование дела находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры.