Москва18 апрВести.В Москве 76-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись более 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура Москвы в мессенджере MAX.
По данным следствия, сначала пенсионерке позвонила неизвестная, представившаяся соседкой, и попросила запомнить код якобы для собрания жильцов дома.
Затем в дело вступили лжесотрудники киберполиции. Они заявили, что женщина общалась с мошенницей, запугали пенсионерку обыском, выведали о сбережениях и сообщили о необходимости их "задекларировать".
Женщина упаковала деньги, драгоценности и старинные монеты в пакет, после чего передала курьеру. Когда аферисты перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой обмана.
Ущерб превышает 6,2 млн. рублейговорится в публикации надзорного ведомства
Расследование дела находится на контроле Басманной межрайонной прокуратуры.