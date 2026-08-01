Москва1 авг Вести.В Москве жертвами мошеннической схемы стали супруги-пенсионеры. Подробности в MAX сообщает столичная прокуратура.

Как рассказала 78-летняя москвичка, в своем телефоне она увидела новый чат "поликлиника", затем ввела для входа в него короткий код и сразу же получила сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах. Позвонив по указанному аферистами номеру, женщина начала общение с "представителями компетентных органов".

Поверив информации звонивших об оформлении от ее имени доверенности на перевод денег за границу, возможном проведении обысков и привлечении к уголовной ответственности, пенсионерка и ее супруг согласились сотрудничать, передав деньги для "проверки" рассказали в ведомстве

Прибывшему курьеру муж с женой передали все наличные денежные средства. Только после разговора с дочерью они поняли, что отдали сбережения мошенникам.

Общий ущерб потерпевших превысил 30 млн рублей. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных к совершенному преступлению лиц.