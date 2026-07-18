В Москве пенсионерка отдала мошенникам около 35 млн рублей Мошенники обманули жительницу Москвы на 34,5 млн рублей

Москва18 июл Вести.Жительница Москвы отдала свыше 34,5 миллиона рублей в результате мошеннической схемы. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что 74-летняя женщина стала жертвой после того, как ей сообщили о якобы непогашенной задолженности. Согласно убеждениям аферистов, на ее имя были оформлены кредиты.

Запугав пенсионерку уголовным преследованием, мошенник, представившийся сотрудником силовых структур, убедил жертву поместить свои сбережения в "специальную казначейскую ячейку".

После этого, действуя по указанию мошенников, женщина в течение недели последовательно снимала со своих счетов и передавала курьерам деньги. Общий ущерб превысил 34,5 млн руб. сказано в сообщении

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств хищения. Оно находится на контроле Тушинской межрайонной прокуратуры.