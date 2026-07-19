Силовики задержали сообщника мошенников, забравшего 1 млн у пенсионерки в Москве В Москве задержали сообщника мошенников, забравшего у пенсионерки 1 млн рублей

Москва19 июл Вести.В Москве силовики задержали предполагаемого мошенника, забравшего у пенсионерки один миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Полицейскими Северо-Западного округа столицы задержан подозреваемый в мошенничестве, забравший у пенсионерки 1 млн рублей… Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Аферисты действовали по известной схеме. Сначала 71-летняя женщина получила сообщение с просьбой перейти по ссылке для подтверждения личности, после с ней связались неизвестные, заявив, что ее аккаунт взломан, а затем убедили, что от ее имени спонсирую противоправную деятельность, и выманили сбережения.

Фигурант – 19-летний уроженец Сыктывкара. По версии следствия, именно ему потерпевшая отдала наличные на бульваре Яна Райниса. Деньги он успел конвертировать в криптовалюту и отправить своим кураторам, получив за подобные "услуги" вознаграждение.