В Москве задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионеров более 6 млн руб. Полиция Москвы задержала похитителя свыше 6 млн руб. у пенсионеров

Москва3 июн Вести.В Москве был задержан курьер, работавший на телефонных мошенников. Он забрал у пенсионеров сумму в 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба полиции столицы.

Пожилые люди стали жертвами стандартного сценария обмана: присланный код якобы с приглашением в группу в мессенджере, взлом "Госуслуг", дальнейшие запугивания и отдача крупной суммы неизвестному человеку.

Полицейские столицы задержали 41-летнего москвича, подозреваемого в хищении более 6 миллионов рублей у пенсионеров написано в канале московской полиции в MAX

Жертвами стали 64-летний житель Москвы и 61-летняя жительница Долгопрудного. Первый отдал 3,5 миллиона рублей, вторая – 2,7 млн руб.

Деньги были переведены кураторам. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Курьер помещен под домашний арест.