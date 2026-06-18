В Ульяновске задержан курьер, забравший около 4 млн руб. у пенсионеров

Полиция Ульяновска задержала курьера, оставившего пенсионеров без 4 млн руб. В Ульяновске задержан курьер, забравший около 4 млн руб. у пенсионеров

Москва18 июн Вести.Сотрудники ОМВД России по Заволжскому району города Ульяновска задержали курьера мошенников, который забрал у пожилых людей деньги на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанному курьеру 20 лет. Его жертвами стали пенсионеры от 73 до 92 лет.

Оперативники задержали 20-летнего неработающего жителя города Барыша, подозреваемого в причастности к серии мошенничеств в отношении пожилых граждан говорится в сообщении

Всего от действий мошенника пострадали 10 ульяновских пенсионеров. Сумма ущерба составила 3 миллиона 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.