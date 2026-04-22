Москва22 апр Вести.В Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех курьеров телефонных мошенников, обманувших 3 пенсионеров на крупные суммы денег. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

15 апреля в полицию обратилась 89-летняя пенсионерка, проживающая в городе Сертолове Ленобласти, и сообщила, что стала жертвой мошенничества по схеме "ваш родственник попал в ДТП" и под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности отдала курьеру 590 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), а днем 21 апреля на Выборгском шоссе за совершение указанного преступления был задержан неработающий 27-летний мужчина.

20 апреля в полицию Петроградского района обратилась 80-летняя пенсионерка и сообщила, что 15 апреля ей позвонили неизвестные и под предлогом обеспечения безопасности личных накоплений убедили передать курьеру 3 960 000 рублей. По данному факту возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В [тот] же день у дома 14/18 по улице Большая Зеленина оперативниками по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний местный житель. У задержанного изъято 1 230 000 рублей, остальную сумму он успел перевести кураторам говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Тогда же с аналогичным заявлением в полицию Фрунзенского района обратился 71-летний мужчина. Он попался на ту же мошенническую уловку, что и пенсионерка из Петроградского района. Пострадавший передал курьеру 2 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а ночью 21 апреля по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый неработающий 31-летний местный житель.