Забравшего 800 тысяч у 89-летней бабушки курьера задержали в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде задержали 21-летнего курьера мошенников

Москва, 31 мая. В Нижнем Новгороде задержали 21-летнего курьера мошенников. Об этом сообщило в Telegram-канале управление МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в Волгограде, где проживает 89-летняя пенсионерка. Она сообщила сотрудникам полиции, что с 13 по 14 мая ей поступали звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками Госуслуг, силовых структур, налоговых органов. Женщину пугали, убеждая, что с ее счетов переводили деньги в недружественное государство и что ей грозит уголовная ответственность.

Поверив аферистам, она согласилась перевести деньги на "безопасный счет" и передала 800 тысяч молодому курьеру.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, волгоградские полицейские связались с коллегами из Отдела МВД России "Котовский" Нижегородской области, которым удалось установить личность и задержать 21-летнего курьера, скрывавшегося в г. Нижнем Новгороде говорится в сообщении МВД

Молодой человек во всем сознался. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.