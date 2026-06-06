В прокуратуре Москвы рассказали о схеме мошенников с видеозвонками Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме аферистов с видеоконференциями

Москва6 июн Вести.Мошенники начали рассылать россиянам электронные письма со ссылками на видеоконференции, при подключении к которым аферисты начинают запугивать своих жертв и убеждать их передать накопления курьерам. О новой схеме мошенничества рассказали в прокуратуре Москвы.

Как рассказали в ведомстве, жертвой мошенников стал 88-летний москвич. Он перешел по ссылке и сразу же увидел правоохранителя, который сообщил, что от имени пенсионера якобы был совершенен перевод на финансирование преступной деятельности.

Лжесиловик убедил пострадавшего сотрудничать, показал по видео инструкцию дальнейших действий, которая заключалась в снятии всех накоплений и передаче наличности внештатному сотруднику. Введенный в заблуждение пенсионер несколько раз снимал со счетов различные суммы и передавал их курьерам сказано в сообщении

Всего мужчина лишился 4 миллионов рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Ход его расследования находится на контроле в Гагаринской межрайонной прокуратуре.