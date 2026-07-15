Студент в Москве отдал мошенникам деньги и ценности на 80 млн рублей

Мошенники обманули студента из Москвы, ущерб оценен в более 80 млн руб. Студент в Москве отдал мошенникам деньги и ценности на 80 млн рублей

Москва15 июл Вести.В Москве зафиксирован еще один случай обмана телефонными мошенниками. На этот раз жертвой стал 18-летний студент, который отдал аферистам деньги и ценности на более чем 80 миллионов рублей, сообщает прокуратура города Москвы.

Схема обмана началась со звонка якобы из поликлиники по поводу прохождения диспансеризации. Дальше молодой человек рассказал неизвестным свои анкетные данные, назвал код из смс, после чего его личный аккаунт на портале "Госуслуги" был взломан.

В результате дальнейшего запугивания юношу убедили собрать все имевшиеся в доме сбережения и ценности и отдать курьеру.

Общий ущерб превысил 80 миллионов рублей написано в канале прокуратуры

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств и причастных к преступлению лиц. Оно находится на контроле прокуратуры.