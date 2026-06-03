Мошенники выманили у 18-летнего москвича слиток золота и несколько миллионов Мошенники нанесли ущерб москвичу на 17,5 млн руб., возбуждено дело

Москва3 июн Вести.В Москве раскрыто преступление мошенников, в этот раз выманивших у 18-летнего подростка килограммовый слиток золота и несколько миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции.

Молодому человеку позвонили под предлогом замены ключей у домофона. Затем выманили у него код из смс, начали запугивать якобы от лица сотрудников госорганов.

Узнав, что у юноши дома хранятся сбережения и слиток золота весом 1 кг, злоумышленники убедили его срочно передать ценности "для декларирования" сказано в публикации

В итоге он передал девушке-курьеру рюкзак с золотом и наличными. И только после этого понял, что стал жертвой обмана.

Полиция смогла вычислить двоих соучастников и задержать в Набережных Челнах. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".