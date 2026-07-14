В Москве двум молодым людям предъявлены обвинения в краже 1 млн руб. из квартиры Похитителям свыше 1 млн руб. из московской квартиры предъявлено обвинение

Москва14 июл Вести.В Москве произошла кража на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Два участника мошеннической схемы установлены и задержаны, им предъявлены обвинения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ходе допроса они полностью признали свою вину, им по 15 и 20 лет. Кража денег, ювелирных изделий и золотых монет произошла через 14-летнюю жертву, которую обманом вынудили отдать сначала 300 000 рублей, а затем и отключить сигнализацию в квартире.

В результате в жилье проник несовершеннолетний, вскрыл сейф и совершил кражу. Ювелирные изделия и монеты передали неизвестному, деньги были переведены в криптовалюту и отправлены кураторам.

Обвинение предъявлено двум молодым людям, которые под влиянием мошенников похитили деньги из квартиры написано в канале СК

В настоящее время ведется установление организаторов преступной схемы и других соучастников кражи. Кроме того, в СК выясняют причастность обвиняемых в других подобных преступлениях.