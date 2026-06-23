© ГУ МВД по Москве

В Москве задержан соучастник мошенников, обманувших подростка на 5 млн рублей

Московский подросток отдал мошенникам 5 млн рублей ради спасения семьи В Москве задержан соучастник мошенников, обманувших подростка на 5 млн рублей

Москва23 июн Вести.В Москве задержан соучастник мошенников, обманувших 15-летнего школьника на 5 миллионов рублей, сообщает столичный главк МВД в мессенджере MAX.

Юноше позвонили якобы "сотрудники ведомств". Аферисты сообщили, что его родители "подозреваются в преступлении".

Чтобы "спасти" семью, подростка убедили отвезти в Филевский парк ювелирные украшения матери говорится в сообщении московской полиции

Из тайника посылку забрал 19-летний житель столицы. Злоумышленник сдал драгоценности в скупку, а вырученные деньги перевел на криптокошелек кураторов, рассказали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", фигурант отправлен под подписку о невыезде.