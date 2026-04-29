Аферисты выманили у подростка в Москве 8 млн рублей Мошенники обманули московского подростка на 8 млн рублей

Москва29 апр Вести.В Москве полицейские задержали курьера мошенников, обокравших 15-летнего подростка на 8 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

Им оказался 20-летний житель ХМАО, который забрал деньги из квартиры обманутого несовершеннолетнего. Отмечается, что злоумышленник действовал по указанию дистанционных кураторов.

Аферисты, представившиеся "сотрудниками госорганов", позвонили 15-летнему москвичу с сообщением, что от имени его семьи "совершаются преступления". Они пригрозили родственникам уголовной ответственностью, а для их "спасения" убедили несовершеннолетнего оставить ключ от квартиры на лестничной клетке, вывести родных из дома и провести "обыск" с декларацией ценностей.

Пока квартира пустовала, злоумышленник проник внутрь, вскрыл сейф с помощью специального инструмента и похитил более 8 миллионов рублей говорится в сообщении московского главка МВД в мессенджере MAX

Уточняется, что похищенные деньги он успел передать сообщникам. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурант заключен под стражу.