В Москве мошенники обманули подростка, украв из квартиры 4 млн рублей

Аферисты заставили подростка отдать ключи от дома и рассказать, где лежат 4 млн В Москве мошенники обманули подростка, украв из квартиры 4 млн рублей

Москва14 июл Вести.Аферисты позвонили подростку и, представившись сотрудниками госорганов, заставили его передать ключи от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба московской полиции в MAX.

Инцидент произошел в районе Сокол на севере столицы. Мошенники связались с парнем и сообщили ему, что от его имени финансируются преступные схемы. Далее они действовали по заранее спланированному сценарию.

В квартиру проник 21-летний житель Новосибирской области. Он действовал профессионально: вскрыл сейф специальным инструментом, забрал деньги и украшения. сказано в сообщении

В публикации отмечается, что украденное быстро конвертировали в криптовалюту и перевели нанимателям, чтобы замести следы. Ущерб от действий злоумышленников составил 4,2 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "кража". На время следствия ему запрещено покидать город.