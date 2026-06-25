Москва25 июнВести.В центре Москвы в Ружейном переулке 18-летний парень вынес из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями, который он спрятал в чемодане. Молодой человек действовал по указанию мошенников, его задержали. Об этом сообщили в мессенджере MAX в московской полиции.
Отмечается, что злоумышленники ввели в заблуждение 18-летнюю девушку из Санкт-Петербурга, которая находилась в Москве. Мошенники убедили ее оставить ключи от родительской квартиры в подъезде.
Так, молодой курьер проник в квартиру, упаковал сейф в чемодан и отвез его в частный дом в Подмосковье.
Подозреваемый был задержан полицейскими на Широкой улице. Часть похищенных ценностей он успел сдать в ломбард, а деньги передать сообщнику на Пресненской набережнойотмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают других соучастников.