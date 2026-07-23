Москвич отдал мошенникам сейф с деньгами и украшениями на 71 миллион рублей

В Москве аферисты заставили парня передать курьеру сейф с 71 млн рублей Москвич отдал мошенникам сейф с деньгами и украшениями на 71 миллион рублей

Москва23 июл Вести.В Москве 25-летний местный житель под воздействием телефонных мошенников передал курьеру сейф с деньгами и ювелирными украшениями на общую сумму более 71 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЮЗАО столицы.

По данным правоохранителей, молодому человеку звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудникам различных ведомств. Оказывая психологическое давление, злоумышленники вынудили его показать по видеосвязи имущество, находящееся в квартире, и содержимое сейфа. После этого потерпевшего убедили передать ценности курьеру для якобы необходимой процедуры декларирования.

Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей говорится в публикации

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 26-летнего москвича, который выполнял роль курьера. Выяснилось, что ранее он уже был судим за два аналогичных преступления в ЦАО Москвы. Деньги и драгоценности, находившиеся в сейфе, он передал соучастникам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом.