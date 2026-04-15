Москва15 апр Вести.Сотрудники полиции задержали 19-летнего москвича, который по указанию телефонных мошенников совершил преступление в Красноярске. Об этом сообщает красноярский региональный главк МВД России.

Вербовка юного жителя столицы произошла после его разговора с "сотрудником службы доставки", которому он продиктовал код из sms-сообщения. Затем мошенники запугали юношу перспективой уголовного дела после хищения его денег и оформления от его имени кредитов для оказания помощи недружественной стране. Ему было предложено сотрудничать в качестве внештатного агента.

В начале апреля молодому человеку поручили первое задание – провести "обыск" в одной из квартир в Красноярске… Под чутким надзором афериста, с которым общался по видеосвязи, он распилил сейф и забрал украшения и деньги, затем проделал то же самое с другим сейфом отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

После возвращения в Москву по указанию "кураторов" парень передал деньги курьеру "для проведения экспертизы", а золотые украшения оставил у себя до получения дальнейших указаний, но после этого был задержан настоящими сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Юноша доставлен в Красноярск для проведения дальнейших следственных действий.