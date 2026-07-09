В Петербурге 79-летний мужчина отдал мошенникам 95 млн рублей и золотые слитки

В Петербурге мошенники обманули 79-летнего мужчину на 95 миллионов рублей В Петербурге 79-летний мужчина отдал мошенникам 95 млн рублей и золотые слитки

Москва9 июл Вести.В Санкт-Петербурге 79-летний пенсионер стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 95 миллионов рублей. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по городу и области на платформе MAX.

По данным правоохранителей, на протяжении нескольких недель злоумышленники, выдававшие себя за работников госструктур, под видом обязательной отчетности о доходах уговаривали пожилого мужчину отдавать курьерам крупные суммы наличными и слитки золота.

В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы говорится в публикации

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению и задержанию всех участников преступной схемы.