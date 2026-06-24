Москва24 июнВести.На Кубани 59-летний пенсионер пошел на диалог с мошенниками и лишился почти 3 млн рублей. Об этом сообщает региональная пресс-служба полиции в MAX.
Мужчина ожидал прибытия посылки и когда ему позвонил лжесотрудник "Почты России", он не заподозрил неладное.
Убедив жертву прислать код, полученный в sms, аферисты перезвонили ему и под видом сотрудников Росфинмониторинга, сообщили о подозрительной активности на его счетесказано в сообщении
Далее пенсионеру позвонили якобы из ФСБ и убедили снять средства и сохранить их на "безопасном счете", что мужчина и сделал: обналичил банковскую карту и передал сбережения - 2 900 000 рублей - курьеру мошенников.
Возбуждено уголовное дело.