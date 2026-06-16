Жительница Кубани отдала 2 млн рублей за снятие лжеобвинения в госизмене

На Кубани женщина лишилась около 2 млн рублей, поверив угрозам аферистов Жительница Кубани отдала 2 млн рублей за снятие лжеобвинения в госизмене

Москва16 июн Вести.В Краснодарском крае 25-летняя жительница Кущевского района лишилась около 2 000 000 рублей, доверившись мошенникам. Подробности региональная полиция сообщает в MAX.

Сначала пострадавшей позвонил лжесотрудник сотовой компании, которому она продиктовала код из СМС для продления договора услуг. Затем ей сообщили о взломе Госуслуг и утечке персональных данных. Женщине стали угрожать уголовным преследованием за финансирование недружественного государства и госизмену.

Испугавшись, она под давлением звонивших перевела все деньги на "безопасный" счет говорится в сообщении

Средства были получены пострадавшей в качестве компенсации после гибели мужа.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск аферистов, им грозит до 10 лет колонии.