Москва16 июнВести.В Краснодарском крае 25-летняя жительница Кущевского района лишилась около 2 000 000 рублей, доверившись мошенникам. Подробности региональная полиция сообщает в MAX.
Сначала пострадавшей позвонил лжесотрудник сотовой компании, которому она продиктовала код из СМС для продления договора услуг. Затем ей сообщили о взломе Госуслуг и утечке персональных данных. Женщине стали угрожать уголовным преследованием за финансирование недружественного государства и госизмену.
Испугавшись, она под давлением звонивших перевела все деньги на "безопасный" счетговорится в сообщении
Средства были получены пострадавшей в качестве компенсации после гибели мужа.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется розыск аферистов, им грозит до 10 лет колонии.