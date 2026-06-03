На Кубани мошенники обманули покупательницу квартиры на 4 млн рублей

Жительницу Кубани обманули при покупке квартиры На Кубани мошенники обманули покупательницу квартиры на 4 млн рублей

Москва3 июн Вести.В Краснодарском крае женщина стала жертвой новой схемы мошенничества. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.

По материалам дела, в Мостовском районе 49-летняя местная жительница подыскивала квартиру племяннику. После того, как она нашла подходящий вариант, подготовила необходимые документы и обналичила деньги, ей прислали фотографию пятитысячной купюры.

Далее с ней связался лжесотрудник ФСБ и убедил, что ей выдали фальшивые купюры… говорится в сообщении

Затем лже-работники банка подтвердили, что купюры подменили, и называли в разговоре личные данные пострадавшей. В панике женщина выполнила все инструкции аферистов и передала двум мужчинам пакет с 4 млн рублей.

Позже, не получив обратно деньги, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Ведется проверка.