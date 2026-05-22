В Краснодаре полиция убедила пенсионерку не отдавать мошенникам 2,5 млн рублей

В Краснодаре пенсионерка едва не стала жертвой мошенников. Сотрудникам полиции удалось отговорить ее, сообщает в MAX канал "Кубань 24".

Как выяснилось, аферисты в течение недели обрабатывали пожилую женщину, онкобольную, инвалида II группы. Пенсионерке пообещали льготы и надбавки, атаковали звонками якобы из ФСБ, Росфинмониторинга и Банка России.

В итоге злоумышленники убедили ее пойти в отделение банка, чтобы обналичить 2,4 млн рублей под предлогом оплаты лечения мужа говорится в сообщении

Сотрудники банка, заподозрив неладное, вызвали сотрудников полиции. Правоохранителям пришлось долго уговаривать женщину не переводить мошенникам деньги.