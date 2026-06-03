Москва3 июн Вести.Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела по факту телефонного мошенничества, в Дальнегорске мужчина 1964 года рождения лишился 4 миллионов рублей, сообщается в MAX-канале Приморского края.

Расследование уголовного дела о мошенничество в особо крупном размере поставлено на контроль в прокуратуре Дальнегорска отмечается в сообщении

Установлено, что потерпевшему позвонили лжепредставители коммунальных служб, сообщив о замене домофона и необходимости получения новых ключей для входа путем сообщения кода, поступившего посредством СМС-сообщения. Далее мужчине поступили звонки от лжесотрудникови различных ведомств, которые убедили его поехать Новосибирск чтобы обезопасить свои сбережения. Потерпевший в Новосибирске открыл счет в банке, перевел на него 4 миллиона рублей. Далее ему позвонили лжесотрудник ФСБ и убедил снять все деньги со счета и передать их курьеру. Потерпевший выполнил все поручения злоумышленников.