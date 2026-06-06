В Норильске мошенники обманули местного жителя почти на 11 млн рублей Машинист из Норильска отдал мошенникам более 10,7 млн рублей

Москва6 июн Вести.Жертвой телефонных мошенников стал 53-летний машинист электровоза из Норильска. Подробности в MAX сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным следствия, аферисты использовали классическую схему обмана с привлечением лжесотрудников различных ведомств. Сначала пострадавшему прислали уведомление с смс о замене кода в подъезде. После того, как он назвал полученные цифры, начались звонки о взломе личного кабинета в Госуслугах, затем от "сотрудника Роскомнадзора" и специалиста "отдела финансовых расследований".

Мне сообщили, что на Госуслугах была оформлена доверенность от моего имени на какого-то генерала, который стал предателем, и что у меня теперь могут возникнуть большие проблемы приводятся слова потерпевшего

Испугавшись, мужчина строго следовал инструкциям мошенников. Продав квартиру, он обналичил деньги и передал многомиллионную сумму курьеру аферистов, а позже перевел им еще около 1 млн рублей.

Сумма ущерба составила около 10,7 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.