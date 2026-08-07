Москва7 авг Вести.Житель Амурского района 71 года обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: пенсионер стал жертвой аферистов, передав им свыше 1,2 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Первым амурчанину позвонил "сотрудник ЖКХ" по поводу замены счетчиков. Для оформления заявки он попросил пенсионера продиктовать код из смс.

Сразу после этого потерпевшему пришло уведомление якобы от оператора связи, в котором содержалась информация, что он передал данные мошенникам. Для урегулирования вопроса необходимо позвонить по номеру "службы безопасности". Лжепредставители правоохранительных ведомств убедили пенсионера, что его личные накопления заблокированы, а на его счетах лежат государственные деньги, которые необходимо вернуть. Мужчина поверил, снял свои наличные сбережения и перевел 1 миллион 230 тысяч рублей на продиктованные злоумышленниками счета пояснили в пресс-службе

По возвращении домой пенсионер ожидал возврата денег, а не дождавшись, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливают.