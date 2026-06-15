Более 13 млн рублей отдала мошенникам супружеская пара из Хабаровского края В Хабаровском крае супруги лишились более 13 млн рублей из-за аферистов

Москва15 июн Вести.В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту обмана мошенниками супругов из Комсомольска-на-Амуре, которые перевели на "безопасные счета" более 13 млн рублей, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Установлено, что мошенники два месяца запугивали пожилую пару, представлялись силовиками и работниками банков. В итоге, убедили их перевести сбережения на "безопасные счета" и передать наличные курьеру. Обман вскрылся благодаря сыну, он обнаружившему дома у родителей документы о крупных снятиях и рукописные инструкции под диктовку от мошенников.

Возбуждено уголовное дело отмечается в сообщении

Проводится расследование.