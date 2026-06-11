Москва11 июн Вести.На 2 миллиона рублей обманули жительницу Ульяновска мошенники, предложив перевести ее сбережения на "безопасный счет", сообщается в MAX-канале МВД региона.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Ульяновска, которая перевела мошенникам 2 миллиона рублей отмечается в сообщении

По ее словам, ей позвонил неизвестный и предложил заменить домофон. Потом попросили продиктовать личные данные. Далее позвонил "страж порядка" и убедил женщину перевести личные сбережения на "безопасный счет". Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевшая приехала в Москву и передала лично курьеру все свои накопления.