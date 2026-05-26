Мошенники выманили у пенсионера из подмосковной Лобни 2,5 миллиона рублей После звонка мошенников подмосковный пенсионер лишился 2,5 миллиона рублей

Москва26 мая Вести.Неизвестные похитили у 71-летнего мужчины из города Лобня Московской области 2 миллиона 500 тысяч рублей, курьер мошенников задержан, сообщает региональный главк МВД России в своем Telegram-канале.

По информации правоохранителей, пенсионеру позвонила женщина, которая представилась сотрудницей управляющей компании. Она сообщила, что на входной двери подъезда, где живет мужчина, будут менять кодовые замки, и попросила продиктовать код из смс-сообщения. Когда он назвал код, разговор прервался.

Однако сразу после этого последовал другой звонок, в ходе которого собеседник заявил, что перед этим пенсионеру звонили мошенники, и ему необходимо срочно позвонить по номеру телефона, который продиктовал.

На этот звонок ответил человек, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что от имени жителя Лобни выписана доверенность на человека, который переводит деньги на финансирование ВСУ.

Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности, пенсионера убедили срочно снять все накопления и, упаковав их в полиэтиленовый пакет, отправить с водителем такси. После выполнения инструкций пострадавший понял, что его обманули, и обратился в полицию рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали курьера мошенников, который оказался жителем Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил его под домашний арест.

Сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности правонарушителя, а также соучастников преступления, добавила Петрова.